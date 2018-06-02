Британский актер Камбербэтч спас незнакомца от хулиганов в Лондоне

Звезда сериала «Шерлок» британский актер Бенедикт Камбербэтч спас незнакомого ему мужчину от нападения хулиганов.

Актер ехал с супругой в такси, когда увидел, что несколько человек избивают курьера, доставлявшего готовую еду. Камбербэтч вышел из авто, подбежал к месту потасовки и отогнал нападавших.

Daily Mirror пишет, что инцидент по случайному стечению обстоятельств произошел недалеко от Бейкер-стрит, где в литературных произведениях Артура Конан-Дойля жил сыщик Шерлок Холмс.

Таксист, ставший очевидцем смелого поступка актера, рассказал СМИ, что тот вел себя «по-настоящему героически», пишет «Газета.ру».

Минувшим летом сообщалось, что Камбербэтч сыграет в сериале о Brexit.