Прямой эфир

Путин подписал закон о контрсанкциях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных государств». Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Мяч на поле
Чем рискуют американцы после принятия закона о контрсанкциях

Отмечается, что цель закона состоит в защите «интересов и безопасности России, прав и свобод граждан РФ от недружественных действий США и иных государств».

В качестве ответных мер документом предусмотрены прекращение или приостановление международного сотрудничества, запрет или ограничение на импорт и экспорт.

При этом меры воздействия не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России. Решение о введении ответных санкций по поручению главы государства принимает правительство страны.

Закон о контрсанкциях был принят Госдумой 22 мая и одобрен Советом Федерации 30 мая.

США, страны Евросоюза и ряд других государств ввел антироссийские санкции в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине и присоединением Крыма. В ответ Москва приняла аналогичные меры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Американский бизнес попросил Путина смягчить закон о контрсанкциях
Володин назвал главную цель закона о контрсанкциях

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017