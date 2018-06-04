Путин подписал закон о контрсанкциях

Президент России Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных государств». Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что цель закона состоит в защите «интересов и безопасности России, прав и свобод граждан РФ от недружественных действий США и иных государств».

В качестве ответных мер документом предусмотрены прекращение или приостановление международного сотрудничества, запрет или ограничение на импорт и экспорт.

При этом меры воздействия не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России. Решение о введении ответных санкций по поручению главы государства принимает правительство страны.

Закон о контрсанкциях был принят Госдумой 22 мая и одобрен Советом Федерации 30 мая.

США, страны Евросоюза и ряд других государств ввел антироссийские санкции в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине и присоединением Крыма. В ответ Москва приняла аналогичные меры.