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Американский бизнес попросил Путина смягчить закон о контрсанкциях

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Представители деловых кругов США направили ряд обращений на адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой смягчить закон о контрсанкциях. Об этом сообщил глава департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Он отметил, что на российском рынке еще со времен СССР работает много американских компаний, и предприниматели хотели бы сохранить свой бизнес в РФ.

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«В этих кругах это вызвало заметное напряжение, был целый ряд обращений со стороны отдельных крупных компаний, со стороны Американо-российского делового совета в адрес президента России», — пояснил представитель внешнеполитического ведомства, выступая на заседании комитета по международным делам в Совфеде. Его цитирует ТАСС.

Как пояснил дипломат, в своих посланиях американские предприниматели просят российского лидера изучить первую редакцию законодательной инициативы и, по возможности, смягчить ее. При этом Борисенко отметил, что со стороны администрации США однозначной реакции на законопроект не последовало.

22 мая Госдума одобрила в третьем чтении закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств». Документ устанавливает право президента и правительства вводить различные меры противодействия в ответ на недружественные меры со стороны других стран, однако они не должны влиять на поставки в Россию жизненно необходимых товаров.

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