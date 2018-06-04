С губернаторов спросят за детство

Политика в сфере детства станет одним из критериев оценки эффективности губернаторов. Такое поручение президент Владимир Путин пообещал дать своей администрации и правительству на встрече с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой. Во время беседы детский омбудсмен также предложила внимательно оценивать «качество воспитательного компонента в школе». Измерять объем и качество знаний в России уже умеют, но вопрос воспитания требует особого и внимательного изучения, подчеркнула она.

На встрече с главой государства детский омбудсмен попросила главу государства продолжить совершенствование госполитики, направленной на воспитание подрастающего поколения, отметив, что 2018–2027 годы объявлены в России Десятилетием детства, а майский указ президента посвящен будущему и детям.

— Нам бы хотелось, чтобы показателей, которыми измеряют качество детской политики, было больше. В связи с этим мы подготовили предложения, по которым просим рассмотреть возможность введения в критерий эффективности деятельности глав субъектов РФ детского компонента, — сообщила Анна Кузнецова.

Предложения должны сделать тему детства одной из приоритетных наравне с формированием инвестиционной привлекательности субъектов, пояснила омбудсмен. Она уверена, что если инициативу реализуют, роль поддержки детства в региональной политике ощутимо вырастет.

— Давайте я администрации и правительству поручу это проработать как следует, с тем чтобы это было реализуемо, — ответил Владимир Путин.

Анна Кузнецова также передала президенту доклад о деятельности уполномоченных: в документе отражены основные проблемы и вопросы, с которыми к омбудсменам обращаются граждане. Тенденции с прошлого года не изменились — лидируют имущественные запросы. В то же время на 83% выросло и число обращений по теме образования. Возможно, это связано в том числе и с повышенным запросом к системе, предположила омбудсмен.

Президент поинтересовался, что именно беспокоит людей в образовательной сфере. По словам Анны Кузнецовой, обращения поступают в том числе по качеству образования, его доступности и теме воспитания. Она напомнила, что на недавнем съезде уполномоченных Рособрнадзор предложил создать специальную группу, которая поможет оценить качество воспитательного компонента в школе.

По мнению Анны Кузнецовой, измерять объем и глубину знаний «уже достаточно научились», а вопрос воспитания требует «особого и внимательного изучения». Поэтому в план мероприятий, подготовленный уполномоченными и посвященный безопасности детей (в том числе информационной и образовательной), включили и тему воспитания, рассказала омбудсмен.

Она заверила, что часть предложений уже проработана с ведомствами, но некоторые нуждаются в дальнейшем согласовании.

Кроме того, на встрече омбудсмен предложила передать ответственность за жилищные программы для детей-сирот из системы образования в Минстрой. Разработка совместных с ведомством программ могла бы решить вопрос с очередями сирот на жилье, убеждена Анна Кузнецова.

Она также подняла вопрос об обеспечении детей лекарствами. Разница между розничной и оптовой ценой медикаментов достаточно велика, иногда цены отличаются в несколько раз. Поэтому в аппарате уполномоченного выработаны предложения по централизации закупочных процедур, отметила омбудсмен. Анна Кузнецова добавила, что считает важным создать группу, которая проработала бы вопрос о российском производстве многих препаратов.

Это одно из основных направлений решения проблемы лекарственного обеспечения, отметил президент. При этом он подчеркнул, что российские препараты должны не уступать по качеству зарубежным аналогам и быть доступными по цене.