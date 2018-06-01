Затоптанные цветы жизни

Сегодня во всем мире отмечается Международный день защиты детей. Как демонстрируют многочисленные отчеты ряда неправительственных организаций, существенная часть мирового детского населения не может похвастаться счастливым детством — из-за бедности, военных конфликтов, принуждения к труду, ранним бракам и гендерной дискриминации. Организация Save the Children оценивает количество маленьких жителей планеты с «потерянным» детством в 1,2 млрд человек, а это 53% всех детей в мире. А вот «цветам жизни» в Сингапуре, Словении, Нидерландах, в скандинавских и большинстве европейских стран можно позавидовать: детство там, если верить многочисленным индексам и рейтингам международных организаций, в целом проходит вполне благополучно.

Недетские условия

Согласно докладу, который Save the Children — международная организация, специализирующаяся на защите детей, — выпустила в преддверии 1 июня, свыше 1,2 млрд детей по всему миру подвержены рискам нищеты, конфликтов и дискриминации по половому признаку. И если в 95 странах из 175, которые мониторят эксперты Save the Children, ситуация с положением детей и подростков за год несколько улучшилась, то в 40, напротив, отмечен еще больший регресс.

Одна из главных угроз нормальному детству, отмечают правозащитники, нищета. Именно бедственное материальное положение служит прологом к высокому риску смертности, недоеданию и задержкам в физическом развитии. Часто это приводит к тому, что вместо игр и учебы в школах детей вынуждают заниматься полноценным физическим трудом или выдают замуж задолго до совершеннолетия с последствиями в виде беременности в возрасте, когда будущие мамы сами являются детьми.

Цифры ужасают: в условиях нищеты в современном мире живут свыше 1,1 млрд детей. Еще 240 млн проживают в регионах, где идут военные конфликты, страдая от отсутствия элементарных вещей: еды, воды, медикаментов и нормального жилья.

Одним из самых печальных последствий жизни в горячих точках для детей является вынужденный перерыв в обучении. По данным Международного комитета Красного Креста, в охваченном гражданской войной Йемене 2 млн детей не ходят в школу, в Сирии их число организация оценивает в 1,75 млн, а в Ираке — в 3,2 млн.

— В зонах вооруженных конфликтов дети испытывают на себе все тяготы и страдания наравне со взрослыми — рискуют быть убитыми и ранеными или пропасть без вести. Только в 2016 году более 8 тыс. детей были убиты или ранены. В 2017 году мы работали над розыском 15,386 тыс. детей, чьи семьи отчаянно ждут новостей об их судьбе. Международное право, затрагивающее сферу вооруженных конфликтов, говорит о том, что детям должна быть предоставлена особая защита, но мы часто видим, что в современном мире, к сожалению, эти правила не всегда соблюдаются, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Международного комитета Красного Креста.

Еще одна омрачающая детство тенденция — дискриминация по половому признаку. Ее на себе с раннего возраста испытывают 575 млн девочек по всему миру. В большинстве случаев речь идет о странах, где роль женщины в обществе традиционно занижена, но в ряде государств религия совсем ни при чем.

При этом 153 млн детей сталкиваются со всеми тремя проблемами — нищетой, жизнью в зоне конфликта и дискриминацией — одновременно. Такое же число юных жителей планеты (уже по данным Международной организации труда) является жертвами принудительного труда.

Мрачные будни Черного континента

Самые вопиющие проявления несправедливости испытывают на себе дети Африки, особенно на востоке и юге континента. Из-за недоедания треть из них заметно отстают в физическом развитии, а каждый пятый вынужден работать вместо того, чтобы ходить в школу или играть со сверстниками.

— Дети по определению всегда более уязвимы. Одна из глобальных проблем — это истощение. Много наших проектов в странах Африки направлены именно на лечение детей, страдающих от недостатка питания. В 2016 году, например, наши соответствующие программы затронули свыше 80 тыс. детей, — рассказали «Известиям» в российском отделении организации «Врачи без границ».

Одна из наиболее удручающих ситуаций сейчас наблюдается в Сомали: в этой стране 13% детей не доживают даже до пяти лет — по этому показателю страна является абсолютным мировым антирекордсменом. Еще один мировой антирекорд, связанный с положением детей, тоже зафиксирован в Африке. 67% юных граждан относительно молодого государства Южный Судан не ходят в школу, а 40% всех браков в стране приходятся на несовершеннолетних девочек и подростков.

Неудивительно, что согласно индексу, который эксперты организации назвали «Конец детства» (он оценивает страны по степени пригодности для жизни детей, исходя из показателей смертности, недоедания, доступа к образованию и наличия таких проблем, как принуждение к труду и ранним бракам), в самом конце списка находятся 10 африканских стран.

Где ребенку жить хорошо

Самыми счастливыми и благополучными для детства странами в 2018 году, по версии Save the Children, стали Сингапур и Словения, за которыми идет тройка скандинавских стран — Норвегия, Швеция и Финляндия.

Отметим, что свои рейтинги благополучия детей периодически составляют и другие международные организации. Лидеры рейтингов в этих случаях, конечно, разнятся. Например, по классификации ЮНИСЕФ, самой благополучной для детского развития страной является Голландия (у Save the Children она на шестом месте), причем там 95% самих детей оценивают свою жизнь выше среднего по шкале общей удовлетворенности.

К слову, немаловажной причиной довольства детской жизнью в Голландии эксперты считают отсутствие стресса в школе: в первые годы обучения там не задают домашних заданий и не проводят контрольные работы. Кроме того, выработанный годами баланс между семейной жизнью и работой позволяет голландским родителям уделять досугу с детьми достаточно времени, и это тоже весьма важный фактор детского счастья.

Однако в базирующемся в той же Голландии фонде KidsRights, чьи эксперты ежегодно составляют глобальный индекс по 165 странам, оценивая, кто и как защищает права ребенка, лучшей с этой точки зрения страной считают Португалию.

К слову, финским, исландским, норвежским, шведским или швейцарским детям тоже грех жаловаться: скандинавские и в целом европейские страны, как правило, неизменно входят в десятку самых приятных для детства и отрочества стран мира, какая бы организация ни составляла соответствующий отчет.

Россия в «общемировом зачете» детского счастья стоит выше середины. По данным Save the Children, в этом году в списке из 175 государств нашей стране досталось 37-е место — ту же строчку Россия занимала год назад, когда рейтинг был впервые представлен общественности.

Без изменений ситуация осталась и в США, которым, как и в прошлогоднем рейтинге, досталось 36-е место — между Белоруссией и Россией.