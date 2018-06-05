Милорад Додик принял приглашение посетить Южную Осетию

Глава Республики Сербской (РС) Милорад Додик принял приглашение приехать в Южную Осетию на празднование 10-й годовщины признания независимости закавказской республики. Об этом «Известиям» рассказал официальный представитель РС в России Душко Перович. Он отметил, что сейчас активно развивается сотрудничество с Цхинвалом в культурной и политической сферах. В пресс-службе южноосетинского президента Анатолия Бибилова «Известия» заверили, что обе республики придерживаются схожих взглядов на ситуацию в мире и намерены активизировать контакты.

26 августа 2018 года Республика Южная Осетия (РЮО) отметит 10 лет со дня признания своей независимости. В Цхинвале ожидают, что праздничные мероприятия посетят ряд иностранных политиков. Одним из почетных гостей должен стать президент Республики Сербской (один из двух основных энтитетов в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. Как отметил в беседе с «Известиями» официальный представитель РС в России Душко Перович, лидер боснийских сербов принял приглашение Южной Осетии посетить республику.

— У президента Республики Сербской установился хороший контакт с руководством Южной Осетии. Поэтому он, конечно, принял приглашение и хочет приехать на 10-летие празднования независимости закавказской страны, — сказал «Известиям» Душко Перович.

По словам дипломата, единственное, что может помешать визиту, — это предвыборная кампания в Боснии и Герцеговине, так как в августе у главы РС плотный рабочий график, связанный с проведением встреч с избирателями. Однако лидер республики постарается посетить мероприятие в Цхинвале.

— Сейчас у нас активно развивается культурное сотрудничество. Например, в Республику Сербскую скоро приедут южноосетинские школьники, которые примут участие в международном шахматном турнире. Соревнование посетят также дети из разных балканских государств, России и других стран, — отметил представитель РС в РФ.

На данный момент независимость Южной Осетии признали Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру. Недавно об этом объявила Сирия (29 мая 2018 года). Душко Перович отметил, что РС не может в одностороннем порядке признать суверенитет закавказской республики, поскольку сама не является независимым государством, однако может политически поддерживать Цхинвал.

Между Южной Осетией и Республикой Сербской уже подписано соглашение о сотрудничестве. Оно включает взаимодействие в сферах экономики, сельского хозяйства, туризма, культуры и спорта, рассказала «Известиям» пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева.

— Именно в этих сферах и будут развиваться отношения. Во время визита в Республику Сербскую (в январе 2018 года. — «Известия») и в ходе личных встреч Анатолия Бибилова и Милорада Додика стала ясна близость народов двух республик, общие взгляды на политическую ситуацию в мире, схожие принципы развития экономики и социальной сферы. Объединяющим фактором является и православная вера, поэтому можно быть уверенным, что будущее у отношений РЮО и РС есть, — подчеркнула Дина Гассиева. — Совместные проекты планируются между организациями и учреждениями, работающими в обозначенных сферах.

Она напомнила, что в рамках сотрудничества было также подписано соглашение между правящими партиями «Единая Осетия» и «Союз независимых социал-демократов РС». Поэтому у Цхинвала и Баня-Луки (столица РС) есть широкие перспективы для развития отношений в контексте межпартийного диалога.

Закавказская республика испытывает определенные сложности с притоком инвестиций, налаживанием политических, экономических и гуманитарных связей из-за отсутствия полного признания со стороны мирового сообщества, пояснил «Известиям» научный сотрудник Российского института стратегических исследований, политолог Аждар Куртов. Тем не менее, сотрудничество с Цхинвалом привлекает иностранных игроков.

— Подобные обмены, в том числе с Республикой Сербской, повышают политический имидж государства и позволяют найти возможности для новых инвестиций, — отметил политолог.

Южная Осетия провозгласила независимость в августе 2008 года после вооруженного нападения Грузии. В результате пятидневной войны грузинские войска были вытеснены из республики. 26 августа того же года РФ признала независимость Южной Осетии. Ранее президент республики Анатолий Бибилов рассказал в интервью «Известиям», что в 2018 году на празднование 10-летия провозглашения независимости будут приглашены президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу.