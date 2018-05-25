Миссия выполнена

Республика Сербская (РС), являющаяся частью Боснии и Герцеговины (БиГ) с преимущественно сербским населением, требует прекращения работы миссии Евросоюза в стране. Об этом «Известиям» рассказал постпред РС в России Душко Перович. По его словам, с помощью военного присутствия западные страны пытаются сохранить контроль над балканским государством.

Многонациональные силы под эгидой ЕС действуют в БиГ с 2004 года. Главная цель операции ЕВФОР Алтеа (EUFOR Althea) состоит в обеспечении стабильности в государстве и соблюдении мирных соглашений (Дейтонские соглашения были подписаны в 1995 году). Как заявил «Известиям» постоянный представитель РС в России Душко Перович, миссия ЕС утратила актуальность, а с территории страны необходимо вывести все иностранные силовые подразделения.

— Миссия ЕС тесно сотрудничает с НАТО. Нам не нужны чужие военные контингенты. Мы сможем обойтись и без них — так же, как и без верховного представителя по Боснии и Герцеговине (должность, созданная в 1995 году для исполнения Дейтонских соглашений, которые положили конец войне в БиГ. — «Известия»). Жители страны в состоянии договориться между собой без иностранного присутствия. В противном случае наше государство находится под протекторатом, — заявил «Известиям» Душко Перович.

Он отметил, что в стране уже более 20 лет сохраняется мир, а государство имеет собственные силовые структуры — в частности, полицию и армию, которые могут поддерживать мир и обеспечить безопасность граждан БиГ.

— Присутствие иностранных контингентов — форма давления и попытка втянуть страну в военно-политические блоки. Недавно, например, Брюссель призвал Республику Сербскую принять от 50 до 120 тыс. беженцев. У нас нет возможности разместить такое количество людей. Ведь у нас проживает 1,2 млн человек, — сказал Душко Перович. — Мы выступаем за нейтралитет государства, на территории которого не должны находиться чужие военные, штабы и базы. В прошлом году мы приняли резолюцию о нейтралитете и в дальнейшем на политическом уровне будем отстаивать нашу позицию и требовать вывода иностранных сил.

По официальным данным Евросоюза, в миссии ЕВФОР Алтеа задействовано около 600 человек из 18 европейских стран. При этом в случае внештатной ситуации могут быть привлечены и резервные силы. Мандат операции действует до ноября 2018 года. Главный штаб и военная база размещены в Сараево. Миссия осуществляется в координации с НАТО и опирается на ресурсы альянса согласно договоренностям «Берлин плюс» (соглашение между НАТО и ЕС от 2002 года, которые разрешают Евросоюзу использовать военную инфраструктуру альянса).

— Присутствие иностранных контингентов было оправдано в первые годы после завершения гражданской войны в Боснии и Герцеговине. Тогда на территории страны оставались радикалы, воевавшие на Балканах. Сейчас ситуация кажется стабильной, и Евросоюзу действительно стоит завершить миссию, — заявил «Известиям» депутат Европарламента Яромир Кохличек. — Брюссель может оставить в стране несколько экспертов, которые будут помогать местным правоохранительным органам и силовым структурам. Этого будет вполне достаточно.

Однако есть и другая точка зрения. По мнению старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Петра Искендерова, требования Республики Сербской можно понять, поскольку в последние годы западные институты в большей степени поддерживали боснийских мусульман и хорватов, нежели сербов.

— С другой стороны, надо понимать, что завершение миссии может нанести больше вреда, чем пользы. В стране не изжиты межэтнические и межконфессиональные проблемы и территориальные споры, которые являлись прямым следствием гражданской войны, — отметил политолог.

Военный конфликт в Боснии и Герцеговине начался в результате распада Югославии в апреле 1992 года. Внутриполитическая ситуация была осложнена разделением страны по этническому и религиозному принципам. Население государства состоит преимущественно из босняков (50,1%), сербов (30,8%) и хорватов (15,4%). Босняки исповедуют ислам, сербы — православие, а хорваты — католицизм. Кроме того, сербы используют в письме кириллицу, в то время как хорваты и босняки — латиницу. Страна также разделена на две основные единицы: Республику Сербскую, в которой проживают преимущественно сербы, и мусульмано-хорватскую федерацию (носит название Федерация Боснии и Герцеговины). Округ Брчко, разделяющий Республику Сербскую на две части, управляется отдельно от энтитетов и находится под международным наблюдением.

Гражданская война в БиГ была прекращена лишь в 1995 году после подписания Дейтонских соглашений. В целях мирного урегулирования в страну были введены силы НАТО в составе 60 тыс. человек (миссия IFOR). В 1996-м численность миссии была сокращена практически в два раза и начала действовать под названием SFOR. В 2004 году альянс завершил свою деятельность и передал эстафету Евросоюзу.

Многие босняки и хорваты выступают за ревизию мирных соглашений и трансформацию страны в унитарное государство. Между тем боснийские сербы в большей степени следуют принципам Дейтонских соглашений, подчеркнул Петр Искендеров. Тем не менее в РС периодически звучат призывы к самоопределению и присоединению к Сербии, что в любой момент может обострить ситуацию. Кроме того, на фоне ряда противоречий между ЕС и США по торгово-экономическим отношениям и другим вопросам Брюссель пытается укрепить единство блока во внешнеполитической сфере. Поэтому, по мнению эксперта, Евросоюз может, наоборот, принять решение укрепить свое присутствие на Балканах — в частности, в Боснии и Герцеговине.