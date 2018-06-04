Прокуратура проверит детдом в ЕАО после гибели воспитанника

Глава ЕАО Александр Левинталь распорядился провести служебную проверку в детском доме-интернате села Валдгейм по факту гибели 14-летнего воспитанника этого учреждения. Комитет образования области должен установить виновных в случившемся. Проверку также проводят прокуратура и СУ СКР по региону.

Как поясняет ИА EAOMedia, подросток утонул на озере Зеленое. Он и трое его приятелей из этого же детдома ушли на озеро без разрешения воспитателей. Когда подросток начал тонуть, его друзья убежали обратно, однако взрослым о случившемся ничего не рассказали.

Портал iz.ru в середине апреля сообщал о том, что в Челябинской области собираются закрыть школу-интернат, где ведется расследование дела о насилии над детьми. О случаях насилия усыновленные воспитанники рассказали своим опекунам. Потерпевшими признаны семь детей. Директора уволили, также в рамках дела задержан предприниматель, который приходил в детдом под предлогом оформления опеки.