Прямой эфир

Арбитражный суд Коми обязал НТВ удалить сюжет о детдоме в Сыктывкаре

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арбитражный суд республики обязал телеканал НТВ удалить видеоролик под названием «Круговая порука», который был использован в программе «Следствие вели…» от 12 марта 2017 года, с официального сайта, как несоответствующий действительности, а также порочащий деловую репутацию детского дома им. А.А. Католикова в Сыктывкаре. Об этом сообщает российское агентство правовой и судебной информации.

Суд установил, что авторы программы по ошибке использовали документальные кадры из жизни детского дома и его воспитанников при описании бесправной жизни подростков и использовании детского труда. Теперь телекомпания обязана выпустить опровержение и указать, что учреждение не имеет отношения к описанным в фильме событиям, сообщает ИА «Комиинформ».

Часть требований истца к местной компании «Издательство «Трибуна» арбитражный суд не удовлетворил. Детский дом им. А.А. Католикова был создан в 1956 году. В советское время учреждение часто получало награды слетов, конкурсов и выставок достижений народного хозяйства, а в 1993 году было преобразовано в агрошколу-интернат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Юлия Савичева взяла под опеку двоих детей из курганского детдома
Семерых изъятых из-за «неправильной» прически детей вернули матери в Хакасии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017