Арбитражный суд Коми обязал НТВ удалить сюжет о детдоме в Сыктывкаре

Арбитражный суд республики обязал телеканал НТВ удалить видеоролик под названием «Круговая порука», который был использован в программе «Следствие вели…» от 12 марта 2017 года, с официального сайта, как несоответствующий действительности, а также порочащий деловую репутацию детского дома им. А.А. Католикова в Сыктывкаре. Об этом сообщает российское агентство правовой и судебной информации.

Суд установил, что авторы программы по ошибке использовали документальные кадры из жизни детского дома и его воспитанников при описании бесправной жизни подростков и использовании детского труда. Теперь телекомпания обязана выпустить опровержение и указать, что учреждение не имеет отношения к описанным в фильме событиям, сообщает ИА «Комиинформ».

Часть требований истца к местной компании «Издательство «Трибуна» арбитражный суд не удовлетворил. Детский дом им. А.А. Католикова был создан в 1956 году. В советское время учреждение часто получало награды слетов, конкурсов и выставок достижений народного хозяйства, а в 1993 году было преобразовано в агрошколу-интернат.