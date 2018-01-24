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Юлия Савичева взяла под опеку двоих детей из курганского детдома

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Известная певица Юлия Савичева взяла под опеку двоих детей из курганского детского дома. На данный момент ребята еще живут в Кургане, родном городе певицы, но на ближайшее время уже запланировано знакомство и встреча.

Анкеты воспитанников курганского детдома Юлия Савичева увидела на сайте фонда «Измени одну жизнь». По ее словам, едва она посмотрела на Кристину и Сашу, как ее сердце екнуло. Мальчику три года, девочка немного старше, сообщает ИА «Ура.ру».

Юлия Савичева уже в течение пяти-шести лет посещает детские дома, чтобы помогать сиротам, общаться с ними и радовать подарками. Также она призналась, что рождение дочери сильно повлияло на то, что она буквально «заболела» этой темой и переосмыслила свое отношение к жизни.

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