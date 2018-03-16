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Следователи проверили педагогов уральского детдома на полиграфе

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Следственный комитет (СК) России проверил показания педагогов детского дома в Челябинской области на «детекторе лжи» — полиграфе. В учреждении проводится разбирательство по фактам сексуального насилия над воспитанниками.

«В рамках расследования безусловно устанавливается возможная причастность к совершению преступлений в отношении несовершеннолетних представителей педагогического состава <...>. Для проверки этой версии проводится большой комплекс следственных действий, а также проверка педагогов на полиграфе», — говорится в заявлении официального представителя СК Светланы Петренко.

«На настоящий момент следствием не получено данных, подтверждающих причастность педагогов к совершению преступлений», — утверждается в документе.

Кроме того, «для установления объективной истины по делу и привлечения к ответственности всех лиц, которые так или иначе причастны к нарушению прав несовершеннолетних» проводится психиатрическая экспертиза подвергшихся насилию подростков.

«Следствие намерено оценить объективность всех показаний потерпевших», — констатирует представитель СК.

В январе стало известно о фактах неоднократного сексуального насилия надо воспитанниками одного из детских домов в Челябинской области. Их совершал посетитель учреждения, который якобы искал ребенка для усыновления. Подозреваемый владел пропуском на территорию детдома, воспитанников отпускали с ним на прогулки.

О совершении с ними сексуальных действий воспитанники проговорились случайно, в СК обратились их приемные родители или опекуны. Следствие получило дополнительные свидетельские показания от других людей, контактировавших с подростками.

Предполагаемый преступник задержан. Педагоги детдома проходят по делу свидетелями.

Ранее российский сенатор Елена Мизулина предложила создать единый реестр лиц, отбывших наказание за сексуальные преступления против детей, и обязать педофилов носить электронные браслеты, чтобы всегда можно было узнать их местонахождение.

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