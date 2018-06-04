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Китай сожалеет в связи с обращением ЕС в ВТО по спору о передаче технологий

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Обращение Евросоюза во Всемирную торговую организацию (ВТО) по спору с Китаем о передаче технологий вызвало сожаление в Пекине. Об этом в понедельник, 4 июня, заявили в министерстве коммерции КНР.

«Китайская сторона выражает сожаление в связи с подачей жалобы ЕС в ВТО и будет решать вопрос в соответствии с механизмом разрешения споров ВТО», — цитирует сообщение «РИА Новости».

1 июня ЕС инициировал дело в ВТО против несправедливой передачи технологий. Предметом недовольства стало китайское законодательство, которое якобы подрывает права интеллектуальной собственности европейских компаний.

29 мая США объявили о том, что введут ограничения на определенные инвестиции Китая, а также 25-процентные таможенные пошлины на ряд товаров, поставляемых из КНР на американский рынок.

Разногласия между двумя странами возникли после введения США пошлин на импорт 100 китайских товаров и обвинения в похищении китайскими предпринимателями интеллектуальной собственности американских производителей. Позже Вашингтон расширил список до 1,3 тыс. китайских товаров. В ответ на это Пекин установил 25-процентные пошлины на 106 наименований продукции из США.

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