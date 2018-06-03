Неизвестные напали на видеоблогера Николая Соболева возле студии, где он снимает свои ролики. Инцидент произошел в ночь на 3 июня, сообщил блогер на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В результате нападения медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга легкой степени тяжести. Соболев подтвердил, что чувствует себя стабильно. В ближайшее время медики пообещали отпустить его домой.

Николай Соболев — автор и ведущий youtube-канала SOBOLEV. На его канал подписаны свыше 4 млн человек.