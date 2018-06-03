Нойштедтер потрясен непопаданием в состав сборной России на ЧМ-2018

Российский защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер потрясен и разочарован тем, что его не включили в состав сборной России на чемпионат мира 2018 года по футболу.

«К сожалению, тренер решил не включать меня в окончательную заявку на чемпионат мира. Конечно, я шокирован и разочарован. Я на 100% в форме и был готов выложиться по полной», — написал футболист на своей странице в Twitter.

Он также пожелал футболистам избежания травм на турнире.

В воскресенье главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил окончательный состав национальной команды на чемпионат мира-2018. В него вошли 23 спортсмена. Помимо этого, в Москву доставили кубок турнира. Церемония встречи трофея состоялась на Манежной площади.

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