Прямой эфир
Сюжет:

Нойштедтер потрясен непопаданием в состав сборной России на ЧМ-2018

0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер потрясен и разочарован тем, что его не включили в состав сборной России на чемпионат мира 2018 года по футболу.

«К сожалению, тренер решил не включать меня в окончательную заявку на чемпионат мира. Конечно, я шокирован и разочарован. Я на 100% в форме и был готов выложиться по полной», — написал футболист на своей странице в Twitter

Он также пожелал футболистам избежания травм на турнире.

В воскресенье главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил окончательный состав национальной команды на чемпионат мира-2018. В него вошли 23 спортсмена. Помимо этого, в Москву доставили кубок турнира. Церемония встречи трофея состоялась на Манежной площади.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дзюба и Смолов вошли в состав сборной России по футболу на ЧМ-2018
Компани рискует пропустить ЧМ-2018 из-за травмы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017