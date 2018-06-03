Дзюба и Смолов вошли в состав сборной России по футболу на ЧМ-2018

Форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба и нападающий «Краснодара» Федор Смолов вошли в окончательный состав сборной России по футболу из числа 23 игроков, заявленных для участия в чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

По итогам прошедшего сезона чемпионата России в списке лучших бомбардиров Смолов занял второе место, забив 14 мячей. В последний раз до вызова на тренировочный сбор в Австрии Дзюба выступал в национальной сборной 9 октября 2016 года в товарищеском матче против команды Коста-Рики (3:4). Форварда вызвали на сборы для подготовки к Кубку конфедераций 2017 года, однако на турнире он не выступил из-за травмы колена, передает ТАСС.

В воскресенье в Москву был доставлен кубок чемпионата мира – 2018. Церемония встречи трофея состоялась на Манежной площади.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.