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Россия защитит своих журналистов вопреки давлению со стороны СБУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия сможет защитить своих журналистов, подвергающихся давлению со стороны украинских спецслужб. Кроме этого, данные угрозы будут нивелированы, а также предприняты ответные действия. Об этом сообщил ветеран СВР, член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов.

«Наши журналисты должны знать, что они находятся под защитой российского государства и российских служб безопасности. Наши спецслужбы в состоянии устранить эти угрозы, нивелировать их и ответить на них соответствующими акциями», — приводит слова сенатора «РИА Новости».

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По его словам, Украина провалилась как правовое государство, а ее госинституты находятся в агонии.

«СБУ пытается себя вести как ЦРУ США, это очевидно, поскольку их обучают американские оперативники», — констатировал Морозов.

2 июня стало известно, что украинские спецслужбы пытались завербовать корреспондентку «РИА Новости» в Литве Ирину Высокович, прибывшую в украинский Херсон для освещения судебного процесса по делу руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Неизвестные в форме подошли к журналистке 1 июня у входа в зал заседаний суда, после чего одна из женщин обвинила девушку в работе на Первый балтийский телеканал, вещание которого в Киеве запрещено.

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