Россиянин Хачанов вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над французом Люком Пуи в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции.

Матч продлился 2 часа и 26 минут, закончившись в трех сетах со счетом 6:3, 5:7, 6:3 в пользу россиянина. Хачанов смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 16. Также он допустил две двойные ошибки и пять раз подал навылет, передает «Газета.ру».

Пуи сделал шесть двойных ошибок, столько же эйсов и один реализованный брейк-пойнт.

Россиянину в текущем году удалось повторить лучший результат. В 2017 году он также прошел в 1/8 финала турнира. В 1/8 финала Хачанов встретится с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

Ранее стало известно, что Карен Хачанов поднялся на одну строчку в рейтинге АТР.

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