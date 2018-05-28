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Хачанов вышел во второй круг Roland Garros

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Xavier Bonilla
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира Roland Garros. В матче с австрийцем Андресом Хайдер-Маурером он одержал победу со счетом 7:6 (7:0), 6:3, 6:3.

Во втором круге россиянин встретится с победителем пары Гильермо Гарсия-Лопес – Стэн Вавринка, пишет «Спорт-Экспресс».

Roland Garros, который проводится на открытых грунтовых кортах во Франции, является одним из четырех турниров «Большого шлема». Общий призовой фонд составляет €39 млн.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленный рейтинг спортсменов, в котором Хачанов, поднявшись одну строчку, занял 38-е место.

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