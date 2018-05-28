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Теннисистка Павлюченкова поднялась в топ-30 мирового рейтинга

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Фото: TASS/Imago/Grant Winter
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Россиянка Анастасия Павлюченкова после завоевания титула на турнире в Страсбурге поднялась на 28-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Лучшей среди российских теннисисток остается Дарья Касаткина, сохранившая 14-е место. Мария Шарапова опустилась с 29-й на 30-ю позицию.

Первую строчку удерживает румынка Симона Халеп, второй идет датчанка Каролина Возняцки. На третьей позиции — Гарбинье Мугуруса из Испании.

Ранее стало известно, что Шарапова проведет поединок с Ришел Хогенкамп в матче первого круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Шарапова ранее расположилась на 21-м месте в списке самых популярных спортсменов 2018 года. 

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