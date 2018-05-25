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Определена соперница Шараповой в первом круге «Ролан Гаррос»

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Фото: REUTERS/Tony Gentile
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Теннисистка Мария Шарапова проведет поединок с Ришел Хогенкамп в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.

31-летняя россиянка уже встречалась с 26-летней голландской теннисисткой и обыгрывала ее в 2015 году.

На счету россиянки две победы на «Ролан Гаррос» в 2012 году и 2014, отмечает «Газета.ру».

Шарапова ранее расположилась на 21 месте в списке самых популярных спортсменов 2018 года. 

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