Российский теннисист Хачанов поднялся на одну строчку в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала новую версию рейтинга. Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну строчку вверх — с 39-го на 38-е место.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает испанский теннисист Рафаэль Надаль. На втором месте расположился швейцарец Роджер Федерер. Третье место занимает немец Александр Зверев.

Также в десятку вошли хорват Марин Чилич, болгарин Григор Дмитров, аргентинец Хуан Мартин дель Потро, представитель ЮАР Кевин Андерсон, австриец Доминик Тим, бельгиец Давид Гоффен и американец Джон Изнер.

Российский теннисист Андрей Рублев расположился на 31-й строчке, Евгений Донской — на 79-й, Михаил Южный — на 98-й.

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