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Хачанов пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Shirley Kwok
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Российский теннисист Карен Хачанов (47-е место в рейтинге ATP) вырвал победу у канадца Питера Полански (135) в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. Хачанов 21 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

Следующим соперником россиянина на турнире станет победитель встречи между американцем Френсисом Тиафо (108) и аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро (38).

Открытый чемпионат Австралии, проходящий в Мельбурне, продлится до 28 января. Призовой фонд турнира — $43 млн.

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