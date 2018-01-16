Хачанов пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Российский теннисист Карен Хачанов (47-е место в рейтинге ATP) вырвал победу у канадца Питера Полански (135) в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. Хачанов 21 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

Следующим соперником россиянина на турнире станет победитель встречи между американцем Френсисом Тиафо (108) и аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро (38).

Открытый чемпионат Австралии, проходящий в Мельбурне, продлится до 28 января. Призовой фонд турнира — $43 млн.