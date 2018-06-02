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США заблокировали резолюцию СБ ООН о международной защите палестинцев

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Проект резолюции Совбеза ООН о предоставлении международной защиты палестинцам в секторе Газа в пятницу, 1 июня, заблокировали США, воспользовавшись правом вето.

«Проект резолюции не принимается, поскольку против него голосовал постоянный член Совета Безопасности», — цитирует ТАСС постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю.

Массовые волнения начались в секторе Газа после объявления президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей.

Всего с 30 марта в результате столкновений были ранены или получили отравление газом более 13 тыс. арабов, более 300 из них находятся в тяжелом состоянии.

25 мая стало известно, что число жертв среди палестинцев, принимающих участие в массовых беспорядках на границе Израиля и сектора Газа, достигло 114 человек.

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