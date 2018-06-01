Прямой эфир

Эксперт оценил последствия отказа от долевого строительства

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запрет на продажу недостроенного жилья в России однозначно спровоцирует рост цен на квартиры, считает юрист Владимир Малашин.

Дольщикам помогут через интернет
Минстрой и госкомпания «Дом.РФ» составят общий перечень проблемных жилых объектов

Такое мнение он высказал, комментируя информацию газеты «Ведомости» о том, что президент РФ Владимир Путин потребовал рассмотреть возможность отказа от долевого строительства уже в этом году. 

То есть застройка будет осуществляться или за собственный счет застройщика, или за счет кредитов.

«Однозначно повысятся цены. С другой стороны, такой опыт уже есть у нас, в Санкт-Петербурге компания, которая так и продавала квартиры свои, — сначала строила, потом продавала», — приводит слова эксперта «5 канал».

Юрист объяснил, что таким способом государство пытается защитить себя и дольщиков от обмана застройщиков. 

Вместе с тем Малашин ожидает, что вряд ли такие изменения увеличат процентную ставку по ипотеке: скорее всего удорожание коснется стоимости жилья, а не условий кредитования. При этом риски для покупателя сводятся к нулю, уверен он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин призвал строить больше жилья
Операции с дробями
Почему в ближайшее время долевые мошенничества с жильем станут невозможными

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017