Эксперт оценил последствия отказа от долевого строительства

Запрет на продажу недостроенного жилья в России однозначно спровоцирует рост цен на квартиры, считает юрист Владимир Малашин.

Такое мнение он высказал, комментируя информацию газеты «Ведомости» о том, что президент РФ Владимир Путин потребовал рассмотреть возможность отказа от долевого строительства уже в этом году.

То есть застройка будет осуществляться или за собственный счет застройщика, или за счет кредитов.

«Однозначно повысятся цены. С другой стороны, такой опыт уже есть у нас, в Санкт-Петербурге компания, которая так и продавала квартиры свои, — сначала строила, потом продавала», — приводит слова эксперта «5 канал».

Юрист объяснил, что таким способом государство пытается защитить себя и дольщиков от обмана застройщиков.

Вместе с тем Малашин ожидает, что вряд ли такие изменения увеличат процентную ставку по ипотеке: скорее всего удорожание коснется стоимости жилья, а не условий кредитования. При этом риски для покупателя сводятся к нулю, уверен он.