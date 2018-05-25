Путин призвал строить больше жилья

Россия намерена существенно нарастить объемы строительства жилья. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Намерены существенно нарастить объемы жилищного строительства и решить проблему доступности жилья, прежде всего, для семей со средним достатком, семей с детьми», — сказал президент.

Ранее Путин заявил о том, что одним из ключевых направлений развития российской экономики является привлечение инвестиций. Он отметил, что стране необходимы дополнительные вложения, что наряду с ростом производительности труда позволит изменить структуру экономики.

Ключевым событием сегодняшнего дня на ПМЭФ стало пленарное заседание с участием Владимира Путина. Среди выступающих на сессии также президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, зампредседателя КНР Ван Цишань и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

ПМЭФ в этом году проходит с 24 по 26 мая. Главной темой дискуссий стало создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.