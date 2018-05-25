Путин рассчитывает на изменение структуры экономики России за счет инвестиций

Одним из ключевых направлений развития российской экономики является привлечение инвестиций. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава государства подчеркнул, что стране необходимо привлечение инвестиций, что наряду с ростом производительности труда позволит изменить структуру экономики и придать ей инновационный характер, сообщает ТАСС.

Президент отметил, что России удалось достичь макроэкономической стабильности В прошлом году, например, была рекордно низкая инфляция в 2,5%.

Он также отметил, что в нынешнем году инфляция составит где-то 2,8% или чуть больше. Кроме того, удалось снизить дефицит бюджета с 3% до 1,5%. При этом в стране наблюдаются исторически низкая безработица (5,1%) и рост золотовалютных резервов, которые сейчас составляют около $460 млрд.

Путин подчеркнул, что все эти факторы создают платформу для уверенных действий по привлечению инвестиций.