Путин рассказал о негативном свойстве «экономического сепаратизма»

Любой вид экономического сепаратизма до добра не доведет. Такое мнение во время бизнес-диалога Россия–Франция на Петербургском экономическом форуме высказал президент России Владимир Путин. Глава российского государства порадовался тому, что экономические отношения между РФ и Францией носят диверсифицированный характер.

«У наших французских коллег очень много компетенций, они действительно мирового уровня и класса», — отметил Владимир Путин.

В качестве примера он привел космическую сферу, сотрудничество двух стран в которой привело к тому, что уже на этот год запланировано три пуска российских ракет-носителей «Союз» с Куру во Французской Гвиане.

Глава российского государства отметил и достижения двух стран в авиационной сфере. Так, по его словам, в новом самолете «Суперджет-100» значительная часть компонентов — французского производства.

«В фармацевтике работаем, в строительстве работаем совместно. Радует то, что у нас взаимоотношения с французскими партнерами очень диверсифицированные», — цитирует слова Путина агентство ТАСС.

По его словам, благодаря этой диверсификации наши страны могут добиваться успехов на будущее.

Российский лидер отметил, что не собирается критиковать тех, кто не идет по этому пути, добиваясь эффекта «экономического сепаратизма», который «до добра не доводит».

«Нам точно совершенно нужно работать над емкостью собственных рынков, нужно развивать кооперацию, интеграцию, нужно сопротивляться закрытию рынков, потому что любой вид сепаратизма в этом смысле, экономического сепаратизма, до добра не доводит», — отметил президент России, подчеркнув, что сегодня необходимо развивать сотрудничество между странами, добиваться положительных результатов, которые, «безусловно, пойдут на пользу как Франции, так и России».

Ранее Владимир Путин на ПМЭФ-2018 заявил, что надеется на развитие французских компаний в России.