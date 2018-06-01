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В доме пожилой жительницы Техаса поселилось более 70 тыс. диких пчел

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Фото: Global Look Press/Wolfgang Kumm
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Дезинсекторы извлекли более чем 70 тыс. пчел из стен дома пожилой жительницы Хьюстона в штате Техас. Как информирует американское агентство United Press International, насекомые отравляли жизнь женщине на протяжении 40 лет.

Хозяйка дома 76-летняя Мод Мэк рассказала, что она периодически обращалась за помощью к специалистам, но каждый раз пчелы возвращались. По ее словам, в последние годы проблема стала совсем серьезной и садовник даже отказался косить траву на ее участке.

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Помочь женщине вызвалась член городского совета Марта Кастекс-Татум. Она связалась с Американским агентством по защите медоносных пчел, и организация прислала женщине специалиста Уолтера Шумахера.

Эксперт вместе со своей командой сначала обработал стены дымом, чтобы пчелы скрылись в улье, а затем разобрал конструкции и извлек соты по частям. Оказалось, что в доме Мэк обитало от 70 тыс. до 80 тыс. пчел. Шумахер признался, что он очень рад тому, что ему удалось достать насекомых из дома. Дезинсектор отметил, что из сот этого улья изготовят мед, который потом будут продавать в местных магазинах.

Ранее эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Программы Всемирной организации по окружающей среде пришли к выводу, что пчелам грозит вымирание. По их словам, сокращение численности этих насекомых ставит под угрозу мировую продовольственную программу.

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