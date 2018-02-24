Более 20 человек пострадали в Мексике от нападения роя пчел

Не менее 24 жителей города Сапопан в штате Халиско на западе Мексики пострадали при нападении роя пчёл.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

На помощь людям пришли спасатели, сотрудники полиции и пожарные.

По словам руководитель пожарной службы города Серхио Рамиреса, это был довольно агрессивный рой, «они жалили даже сквозь спецодежду». рассказал.

Половина пострадавших, в том числе трое пожарных, были госпитализированы.

О причинах нападения насекомых не сообщается.

В середине января сообщалось, что неизвестные уничтожили в США порядка 200 тыс. пчел, привезенных из России и Италии. Инцидент произошел в Калифорния. Вандалы перевернули около ста ульев и облили пчел дизельным топливом.