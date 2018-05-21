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Эксперты заявили об угрозе вымирания пчел

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Фото: РИА Новости/Соломон Лулишов
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Пчелам грозит вымирание. Такой прогноз сделали специалисты ФАО и программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). По их словам, сокращение численности этих насекомых поставит под угрозу мировую продовольственную программу.

20 мая во всем мире отмечался День пчел. Специалисты ФАО заявили, что большинство продовольственных культур на планете зависит от опыления, ведь именно такие насекомые, как пчелы, бабочки и жуки, а также птицы и летучие мыши помогают растениям размножаться. По словам экспертов, исчезновение угрожает 35% беспозвоночных опылителей, а именно пчелам и бабочкам, и около 17% позвоночных опылителей, например, летучим мышам.

Вымирание насекомых, как сообщает «Интерфакс», связано со многими факторами — это и применение различных пестицидов, и глобальное потепление.

Впервые о сокращении численности пчел начали говорить в Европе в 1960-х годах, но к 1998 году оно значительно ускорилось. Сейчас о вымирании этих насекомых всё чаще говорят во Франции, Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и в Великобритании.

Специалисты рекомендуют отказаться от применения пестицидов при сельскохозяйственных работах, так как эти вещества могут быть смертельно опасными и в дальнейшем привести к отравлению целых ульев загрязненным нектаром или пыльцой, собранной с отравленных растений.

18 мая жители Брянской области пожаловались на нашествие комаров. По рассказам очевидцев, насекомые очень большие, а их укусы похожи на пчелиные.

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