Британские ученые научили пауков прыгать по команде

Ученые из Университета Манчестера обучили пауков прыгать по команде. Об этом сообщает Daily Mail.

Британские специалисты проводят исследования, чтобы понять биомеханику этих членистоногих. В ходе экспериментов исследователи научили самку паука по имени Ким совершать прыжки на разные высоту и дистанции. Движения ее записывали на камеру в режиме slow-motion.

Было установлено, что паук совершает разные прыжки в зависимости от цели. В случае если ему необходимо прыгнуть на небольшое расстояние, насекомое делает это быстрее — тратит больше сил, но меньше времени на это действие.

Эксперты сделали вывод, что сила отталкивания пауков перед взлетом может равняться пятикратному весу паукообразных, сообщает телеканал «360». Если ученые поймут биомеханику членистоногих, то смогут применять эти знания и в других областях.