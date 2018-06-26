Долю отечественных медикаментов на рынке вырастят преференциями

С 2019 года производители отечественных лекарств смогут продавать препараты государству на 25% дороже минимальной цены контракта. Соответствующий проект приказа готовится к регистрации в Минюсте. Речь о госзакупках медикаментов из отечественных компонентов. Чтобы воспользоваться преференцией и увеличить выручку, российские компании будут стремиться перейти на производство полного цикла, считают эксперты.

Проект приказа о дополнительных преференциях для производителей отечественных лекарств готовится к государственной регистрации в Минюсте, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. Документ разработали в Минфине.

Он предполагает, что государство будет закупать российские препараты на четверть дороже импортных. Имеется в виду товар, произведенный на территории России полностью из отечественных компонентов (в том числе субстанция, упаковка), рассказал директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин. Заключение о том, что препарат является таковым, будет выдавать Минпромторг. Документ должен вступить в силу 1 января 2019 года.

Сейчас по правилам государственных закупок аукцион выигрывает компания, предложившая наименьшую цену. В тендере могут участвовать как отечественные, так и иностранные предприятия. Но теперь производители, использующие российские субстанции, смогут получить государственную преференцию. Например, если они выиграют тендер на 100 тыс. рублей, то смогут фактически получить 125 тыс. рублей. Преференции необходимы для поддержки отечественных компаний, заявил Алексей Алехин.

В Минфине не смогли оперативно ответить на запрос «Известий» о том, когда проект приказа будет направлен в Минюст.

Создание стройной системы преференций позволит российским компаниям значительно нарастить объем производства, рассказал «Известиям» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

— В первый год это будет прирост в пределах от 1 до 5%. В дальнейшем при условии преференций вполне можно расти на 10% в год и даже больше, — добавил он.

Пока, как писали «Известия», по данным экспертов, Россия закупает 90% компонентов для изготовления препаратов. Даже если на упаковке написано, что лекарство отечественное, в большинстве случаев в нем использованы импортные компоненты.

Менеджеры компаний-производителей, возможно, захотят продавать товар по завышенной цене и для розницы, опасается генеральный директор акционерного общества «Аптека «Венера» Елена Гаврилова.

— Если они почувствуют новый источник дохода, тогда они ровно такую же прибыль могут захотеть получить и с розничной продажи. Тогда для конечного потребителя лекарства станут на 25% дороже, чем сейчас, — отметила она.

Ранее «Известия» сообщали, что за последние пять лет на российском рынке значительно увеличилась доля отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний. В 2017 году она достигла 46,9% в натуральном выражении. Также вырос российский сегмент медикаментов против ВИЧ-инфекции, гепатита и некоторых редких болезней. В течение ближайшего десятилетия страна сможет начать полностью обеспечивать себя необходимыми лекарствами, считают эксперты.