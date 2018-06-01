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Третьяковка анонсировала VR-выставку о Гончаровой и Малевиче

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Третьяковская галерея 5 июня открывает VR-выставку «В трех измерениях: Гончарова и Малевич». Об этом сообщила директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Прогуляться по мастерским художников Наталии Гончаровой и Казимира Малевчиа гости выставки смогут при помощи VR-очков, которые помогут погрузиться в их творческий мир.

В рамках выставки посетителям предложат самим создать картины в стиле, в котором писали знаменитые авангардисты. В режиме реального времени нейронные сети будут обрабатывать создаваемые посетителями композиции. Таким образом, проект продемонстрирует не только процесс написания полотен, но и вовлечет в него зрителя.

«Ты можешь понять, как шел ход художественного осмысления реальности, попробовать сделать натюрморт или супрематическую картину, расцветить ее как хочется, создать три варианта картины, выбрать один и сохранить его или опубликовать в соцсетях», — приводит телеканал «360» слова Трегуловой.

Посетителям выставки также расскажут о биографиях Малевича и Гончаровой, а также о развитии их стиля и особенностях произведений художников.

В марте сообщалось, что Третьяковская галерея стала музеем года по версии The Art Newspaper Russia.

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