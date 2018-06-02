Сергей Анохин: «Возведение арен к ЧМ-2018 сродни стройке БАМа»

На очередной конференции Российского футбольного союза (РФС) — последней перед домашним чемпионатом мира — перед делегатами выступил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, который рассказал собравшимся о ситуации со своим добровольным отстранением от должности президента РФС. Напомним, в декабре по просьбе Виталия Мутко исполком организации временно приостановил его полномочия. Это было связано с намерением функционера обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его пожизненном отстранении от любой деятельности в олимпийском движении. На конференции РФС Виталий Мутко сообщил, что CAS определит дату слушаний до 4 июля. При этом он отметил, что через 3–4 месяца делегаты, возможно, его «не увидят».

О том, может ли Виталий Мутко покинуть РФС, «Известиям» рассказал вице-президент организации, президент Московской федерации футбола (МФФ) Сергей Анохин. В интервью корреспонденту Алексею Фомину он также объяснил, в чем сходство построенных к чемпионату мира-2018 стадионов с легендарными «стройками века», и озвучил бюджет столичной футбольной федерации.

— Что имел в виду Виталий Мутко, когда говорил, что делегаты РФС могут не увидеть его через 3–4 месяца?

— Возможно, это было неправильно истолковано. Виталий Леонтьевич всегда любит говорить от сердца. Наверное, через 3–4 месяца у него будет много задач и обязанностей, связанных с основной работой. Но я уверен, что он продолжит работать в футболе и помогать ему. Хочу всем напомнить, что Мутко — президент РФС. Действующий президент. Он никуда не собирается уходить.

— Что произойдет, если его апелляция в CAS на свою пожизненную дисквалификацию в МОКе не будет удовлетворена?

— Считаю, что CAS никак не повлияет на работу Мутко в РФС. Да, сегодня его полномочия приостановлены, и сейчас мы расшифруем эту статью о возможности приостановления президентом своих полномочий в уставе РФС. Но в целом на работу Виталия Леонтьевича во главе нашего футбола может повлиять только его занятость на новой должности — заместителя председателя правительства по вопросам строительства и регионального развития. Но мы все заняты. Я тоже работаю в бизнесе. Как сказал Виталий Леонтьевич, он ни копейки не заработал на футболе. Я тоже на нем не заработал — мы только вкладывали. Другое дело, государственная работа накладывает определенные обязательства. И, наверное, Мутко сможет уделять меньше внимания футболу. Но наверняка будет его уделять.

— Какие функции будет выполнять попечительский совет при РФС? Например, в бытность президентом организации Сергея Фурсенко «тяжеловесы» из бизнеса и власти были собраны в исполкоме РФС.

— Я понимаю политическую составляющую и бизнес-составляющую. Но нам нужны те, кто будет работать ежедневно и сможет приходить на каждое заседание исполкома РФС. Поэтому в нем должны состоять люди исключительно из футбола, постоянно находящиеся в нем. Например, не президенты футбольных клубов, а генеральные директора. Потому что мнение клубов важно — оно должно быть услышано. А попечительский совет может собираться раз в полгода или раз в квартал, задавать стратегию — этого будет достаточно. Там вполне органично будут находиться все крупные фигуры, которые готовы помогать российскому футболу.

— Сейчас идет активная дискуссия об изменении формата Кубка России. Каким вы видите развитие турнира?

— В ПФЛ предлагают играть любителям с клубами РФПЛ начиная с 1/256 финала. Но огромный вопрос, что вообще будет с ПФЛ. Давайте с этого начнем. Не зря Виталий Леонтьевич этот вопрос поднял. И у регионов, и у лиг большая дискуссия по этому поводу. Профессиональными лигами у нас являются РФПЛ и ФНЛ. А что касается ПФЛ, она давно стала полупрофессиональной. И моя позиция не изменилась: надо делать соревнования во втором дивизионе полулюбительскими. По максимуму отдавать право проведения турниров второго дивизиона регионам. Это вопрос ближайшего будущего. Поэтому мы мнение ПФЛ слышим и понимаем, что они хотят. Но до конца непонятно, как это будет реализовано. Структура российского футбола на предстоящий сезон понятна, но что будет через сезон — большой вопрос. Поэтому и Кубок России-2019/20, и чемпионат России-2019/20 могут получить совершенно разное развитие в зависимости от тех решений, к которым в ближайшее время придет футбольное сообщество.

— Что вы думаете насчет идеи начиная с 1/16 финала делать по два матча дома и на выезде?

— У многих клубов есть заинтересованность проводить больше матчей, чтобы чаще задействовать свои арены. И престиж Кубка может от этого вырасти. Будет меньше случайных результатов. За счет этого вырастет коммерческая составляющая клубов и турнира. Клубы сейчас хотят играть больше, потому что у всех появились большие стадионы — значит нужна большая загрузка. Мы уже посчитали и поняли, что расширенную версию Кубка можно уместить в календаре российского сезона, и он будет коррелироваться и с еврокубками, и с чемпионатом России, и с окнами для сборных. Нужно будет только летом чуть раньше начать сезон. С учетом роста интереса к футболу мы решили поставить вопрос подобным образом. Но пока решения нет.

— Когда планируется упразднить нынешние полномочия ПФЛ?

— Пока мы ничего не упраздняем. Но в любом случае все решения пройдут в рамках закона. Мы видим все договоры, и никаких проблем с расторжением не будет. Вопрос с ПФЛ еще не решен. Но он — на поверхности. Об этом и Виталий Леонтьевич говорит, и я. И Газзаев говорит. Дело не в наших «хотелках». Поймите, перерыв в полгода между первым и вторым кругом не дает никакого развития. Как и поездки автобусом на 1,2 тыс. км из Москвы в Волгоград, чтобы сыграть на школьном поле — это никак не развивает футбол. Есть у региона бюджет в 50 млн рублей на развитие массового футбола и детско-юношеских школ. Регион отдает это на профессиональный клуб — деньги потрачены, 10-е место занято, и на пять лет в регионе остается выжженная земля. Никто не хочет развивать футбол, потому что 50 млн потратили — а толку никакого. Никто не ходит на матчи, доморощенных игроков нет. Кому это нужно? Мы будем подходить с точки зрения развития в регионах. Повторюсь, для этого нужно переформатировать второй дивизион.

— Какой в 2018 году бюджет у Московской федерации футбола?

— Порядка 35 млн рублей — примерно такой же, как в прошлом. Конечно, мы бы хотели его увеличить. Но очереди из спонсоров нет. Мы работаем, создали концепцию развития футбола в Москве, осенью будем презентовать программу. Как правильно сказал Виталий Леонтьевич, спонсоров надо убеждать — проводить с ними завтраки и ужины, презентовать свои предложения, рассказывать, как мы работаем. У нас в системе Московской федерации футбола одна из самых больших структур проведения соревнований по большому футболу в Европе — четыре лиги, в которых играет более 50 клубов. У каждого клуба по 11 команд внутри — пять зачетных возрастов, три незачетных, а в каждом из незачетных по две команды. Таким образом, 10 тыс. детей каждые выходные играют в профессиональных юношеских соревнованиях — такого нет нигде. И мы должны усиливать коммерческую составляющую этих мероприятий.

— Чемпионат мира этому поможет?

— Безусловно. По крайней мере, за Москву могу ручаться. Как и за другие города, в которых есть крупные современные стадионы. В их строительство было вложено очень много сил и средств. Я бы сравнил возведение этих арен со «стройками века» сродни БАМу и сталинским высоткам. Уверен, что всё это окупится.

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