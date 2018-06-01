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«Ашан» изъял из продаж пожароопасные бутылки «Святого источника»

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Сеть магазинов компании «Ашан» приостановила продажу бутылок воды «Святой источник», изготовленных в форме футбольного мяча. Об этом сообщила директор по корпоративным коммуникациям «Ашан Ритейл Россия» Мария Курносова.

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По словам директора, появилась информация о том, что наполненная 2,5-литровая тара может привести к возгоранию окружающих предметов, если ее оставить на солнце. «Ашан Ритейл Россия» принял решение приостановить продажи данного товара до выяснения всех обстоятельств», — цитирует директора РБК.

Ранее в СМИ появились сообщения от недовольных потребителей. Они оставили такую бутылку на полу в офисе, но когда на нее упал солнечный свет, световой пучок сфокусировался через наполненный водой пластиковый шар и прожег ламинат. Кроме того, опубликованы видео, где сконцентрированные лучи, проходя через тару, поджигают коробок спичек и прожигают линолеум.

При этом PR-менеджер производителя «Святого источника» IDS Borjomi Russia Наталья Заславская утверждает, что продукция соответствует международным и российским стандартам. Она отметила, что в рекомендациях к хранению на этикетке бутылки говорится, что тару нужно размещать в сухом затемненном проветриваемом помещении при температуре от +2 до +25 градусов.

30 мая Роспотребнадзора по Республике Саха сообщил, что в Якутске был закрыт цех по розливу воды одного из индивидуальных предпринимателей. Специалисты установили факты нарушения санитарных норм в помещении.

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