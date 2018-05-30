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Цех по розливу воды закрыли в Якутске из-за нарушений

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Цех по розливу воды одного из индивидуальных предпринимателей закрыли в Якутске из-за нарушений санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

В связи поступившей жалобой было проведено административное расследование, в котором были выявлены грубые нарушения требований санитарных норм и правил. Были установлены факт плохого санитарного состояния цеха, где осуществлялась деятельность, а также несоблюдение последовательности технологических процессов, сообщает ИА YakutiaMedia.

Также в цехе не велась необходимая на предприятии документация, включающая журналы здоровья и замены фильтров, отсутствовали медицинские книжки у персонала.

Нарушения представляют угрозу жизни и здоровью человека, угрозу распространения и возникновения инфекционных заболеваний, массовых отравлений.

Материалы дела переданы в суд для приостановления деятельности цеха.

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