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Олимпиаду-2022 в Китае планируется сделать свободной от курения

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Мероприятия по созданию свободной от курения среды на Олимпийских и Паралимпийских играх 2022 года стартовали в Китае. Об этом 1 июня сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету «Бэйцзин цинняньбао».

Соответствующую акцию запустили правительственные ведомства в сфере здравоохранения городов центрального подчинения Пекин и Тяньцзинь, а также провинции Хэбэй.

«Пекин и Хэбэй будут вместе работать над развитием и распространением образовательных программ по борьбе с табакокурением, формированием четких стандартов для создания свободной от курения среды, строгим соблюдением соответствующих законов и правил», — заявил китайскому изданию заведующий отделом по борьбе с табакокурением при пекинском центре по контролю и профилактике заболеваний Дуань Цзяли.

Для проведения свободной от курения Олимпиады планируется ввести ряд ограничений.

На всех олимпийских объектах будут запрещены курение и продажа табачных изделий, включая рестораны и бары в пределах олимпийской деревни. На всех табло и экранах будут размещаться сведения о политике проведения свободных от табака Игр. Кроме того, табачные компании не смогут выступать спонсорами Олимпиады.

В конце мая ВОЗ заявила, что потребление табака в мире снижается медленнее ожидаемых темпов.

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