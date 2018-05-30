Минздрав России предложил запретить продажу табака на один день

Министерство здравоохранения России предложило ограничить продажу табака или запретить курение в общественных местах в Международный день без табака, который отмечается 31 мая.

Как сообщает пресс-служба ведомства, руководителям регионов уже направлено предложение о возможности рассмотреть принятие некоторых мер, направленных на охрану здоровья граждан.

«Это могут быть меры, предусматривающие запрет продажи табачной продукции, запрет курения в общественных местах, на улице в праздничные дни, и другие», — заявили в ведомстве.

Специалисты Минздрава также напомнили о пагубном влиянии табака на здоровье человека. По их словам, эта привычка является причиной 20% случаев смертности среди взрослых, ежегодно убивая во всем мире 5,4 млн людей. Данный показатель превышает число людей, которые погибают от заболеваний ВИЧ/СПИДОМ, малярией и туберкулезом в совокупности.

Ранее в мае ведомство предложило каждые 12 месяцев до 2020 года увеличивать акцизы на табачную продукцию и крепкий алкоголь на 10% и 20%. Данные предложения по поправкам в Налоговый кодекс РФ было направлено в Министерство финансов России. Однако там данную инициативу раскритиковали.