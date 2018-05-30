Прямой эфир

Минздрав России предложил запретить продажу табака на один день

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство здравоохранения России предложило ограничить продажу табака или запретить курение в общественных местах в Международный день без табака, который отмечается 31 мая. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, руководителям регионов уже направлено предложение о возможности рассмотреть принятие некоторых мер, направленных на охрану здоровья граждан.

«Это могут быть меры, предусматривающие запрет продажи табачной продукции, запрет курения в общественных местах, на улице в праздничные дни, и другие», — заявили в ведомстве.

Специалисты Минздрава также напомнили о пагубном влиянии табака на здоровье человека. По их словам, эта привычка является причиной 20% случаев смертности среди взрослых, ежегодно убивая во всем мире 5,4 млн людей. Данный показатель превышает число людей, которые погибают от заболеваний ВИЧ/СПИДОМ, малярией и туберкулезом в совокупности.

Ранее в мае ведомство предложило каждые 12 месяцев до 2020 года увеличивать акцизы на табачную продукцию и крепкий алкоголь на 10% и 20%. Данные предложения по поправкам в Налоговый кодекс РФ было направлено в Министерство финансов России. Однако там данную инициативу раскритиковали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Табачные акцизы предложили направить на борьбу с курением
Ученые изучили последствия употребления алкоголя и табака

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017