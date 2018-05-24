Прямой эфир

Табачные акцизы предложили направить на борьбу с курением

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уплаченные табачными компаниями в бюджет акцизы могут быть частично потрачены на проекты по профилактике табакокурения.

Такой вопрос предлагает проработать Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в проекте итогового доклада за 2017 год, с которым ознакомились «Известия».

Служба уверена, что мера послужит гарантией развития смежных рынков и создаст новые возможности для социально значимых проектов. В частности, деньги предлагают направить на развитие спортивной инфраструктуры и пропаганду здорового образа жизни.

При этом в ФАС «Известиям» не пояснили, какая часть акцизных сборов может быть перенаправлена на борьбу с курением. В Минфине отметили, что предложения службы не учитывают требования ст. 35 Бюджетного кодекса, согласно которой расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами.

По последним оценкам Минздрава, ежегодные потери государства от смерти курильщиков составляют около 1,5 трлн рублей.

Подробнее — в материале «Известий»:

Табачные акцизы предложили направить на борьбу с курением

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минсельхоз раскритиковал законопроект о запрете кальянов в кафе
Минздрав рассказал о сокращении доли взрослых курильщиков в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017