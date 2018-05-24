Уплаченные табачными компаниями в бюджет акцизы могут быть частично потрачены на проекты по профилактике табакокурения.

Такой вопрос предлагает проработать Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в проекте итогового доклада за 2017 год, с которым ознакомились «Известия».

Служба уверена, что мера послужит гарантией развития смежных рынков и создаст новые возможности для социально значимых проектов. В частности, деньги предлагают направить на развитие спортивной инфраструктуры и пропаганду здорового образа жизни.

При этом в ФАС «Известиям» не пояснили, какая часть акцизных сборов может быть перенаправлена на борьбу с курением. В Минфине отметили, что предложения службы не учитывают требования ст. 35 Бюджетного кодекса, согласно которой расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами.

По последним оценкам Минздрава, ежегодные потери государства от смерти курильщиков составляют около 1,5 трлн рублей.

Подробнее — в материале «Известий»:

Табачные акцизы предложили направить на борьбу с курением