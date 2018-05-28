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Эксперт опроверг повышение акцизов на табак и алкоголь по предложению Минздрава

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Повышения акцизов на крепкий алкоголь и табачную продукцию, которое ранее предложил Минздрав, не будет. Об этом заявил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

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По словам эксперта, предложение Министерства здравоохранения никто даже не будет рассматривать.

«Его сейчас попиарят в СМИ, и на этом всё закончится. Само по себе предложение по старым меркам вроде бы неплохое, но уровень инфляции сегодня, по официальным данным, в два раза ниже. Поэтому максимум — на 5% и не раньше 2021 года», — цитирует Дробиза НСН.

Он подчеркнул, что в этом вопросе Минздрав не является каким-то решающим органом. Ведомство может дать рекомендации, к которым прислушаются или не прислушаются.

Ранее Минздрав предложил каждые 12 месяцев до 2020 года увеличивать акцизы на табачную продукцию и крепкий алкоголь на 10% и 20%. Соответствующие предложения по поправкам в Налоговый кодекс РФ ведомство направило в Министерство финансов. Однако в финансовом ведомстве инициативу раскритиковали.

В пресс-службе Минфина порталу iz.ru сообщили, что в ближайшее время донастройки налоговой системы будут определены правительством.

Решение будет принято до конца года, так как поправки должны вступить в силу уже с 2019 года.

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