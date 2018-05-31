Потребление табака в мире снижается медленнее ожидаемых темпов

Потребление табака в мире с 2000 года значительно сократилось, однако этого недостаточно, чтобы говорить о достижении поставленных целей — 30% снижения, говорится в ежегодном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Пока с 2000 по 2015 год курить бросили 29 млн человек.

«Если страны будут контролировать употребление табака с нынешней интенсивностью, то в 2015–2025 гг. это число сократится еще на 20 млн», — цитирует ТАСС документ.

Это будет означать снижение числа курильщиков лишь на 22%.

В докладе отмечается, что в России число курящих составляет 37,3% от взрослых, и она занимает по этому показателю четвертое место в регионе, уступая Черногории, Боснии и Герцеговине и Греции.

24 мая «Известия» сообщили, что часть «табачных» акцизов могут направить на борьбу с курением. Этот вопрос предлагает проработать ФАС в проекте итогового доклада за 2017 год.