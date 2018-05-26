Ученые предложили бороться с курением с помощью денег

Американские ученые выяснили, что финансовое вознаграждение является куда более эффективным способом бросить курить, чем никотиновые пластыри, электронные сигареты и другие существующие методы.

Результаты исследования, участие в котором приняли около 6 тыс. человек, опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Добровольцев разделили на несколько групп, каждой из которой предлагали различные методы борьбы с пагубной привычкой. В итоге число бросивших курить «традиционными» способами не превысило 1%. При этом участники, которым предлагали деньги, справились с заданием в несколько раз лучше.

По мнению исследователей, это говорит о неэффективности распространенных способов избавления от никотиновой зависимости, уточняет «РИА Новости».

В апреле американские ученые из института Мэриленда (Балтимор) узнали, насколько курение влияет на риск инсульта у мужчин моложе 50 лет. Выяснилось, что риск инсульта у курильщиков выше на 88% по сравнению с группой некурящих.