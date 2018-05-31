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МИД Украины уволил консула в Гамбурге из-за антисемитских высказываний

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Фото: РИА Новости
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Министерство иностранных дел Украины уволило консула в Гамбурге Василия Марущинца после публикации им антисемитских высказываний в Facebook.

«Комиссия (дисциплинарная. — Ред.) считает, что действия Марущинца несовместимы с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы, и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что копия дисциплинарного дела и результаты служебного расследования будут переданы для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы страны.

Скандал вокруг Марущинца разгорелся 12 мая. Тогда блогер Анатолий Шарий сообщил, что украинский консул разместил несколько антисемитских постов в Facebook. После этого МИД Украины отозвал дипломата.

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