МИД Украины уволил консула в Гамбурге из-за антисемитских высказываний

Министерство иностранных дел Украины уволило консула в Гамбурге Василия Марущинца после публикации им антисемитских высказываний в Facebook.

«Комиссия (дисциплинарная. — Ред.) считает, что действия Марущинца несовместимы с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы, и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что копия дисциплинарного дела и результаты служебного расследования будут переданы для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы страны.

Скандал вокруг Марущинца разгорелся 12 мая. Тогда блогер Анатолий Шарий сообщил, что украинский консул разместил несколько антисемитских постов в Facebook. После этого МИД Украины отозвал дипломата.