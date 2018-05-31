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Twitter Трампа не понравился более 60% американцев

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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Большинство американских избирателей убеждены, что Twitter президента США Дональда Трампа вредит его президентству и наносит ущерб положению страны в мире.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провело издание Politico совместно с компанией Morning Consult.

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Издание отмечает, что 62% опрошенных назвали использование Трампом Twitter «чем-то негативным». В прошлом году такое мнение разделяли 59% респондентов.

Позитивно к ведению Трампом Twitter отнеслись только 20% участников голосования, тогда как в июне 2017 года их было 23%.

При этом 72% респондентов убеждены, что Трамп злоупотребляет твитами и постит их слишком часто.

На Twitter Трампа подписаны 52,3 млн пользователей. Всего он разместил в Twitter 37,7 тыс. записей. С начала своего президента Трамп сделал эту соцсеть своим основным инструментом коммуникации.

23 мая стало известно, что суд в Нью-Йорке запретил Трампу блокировать пользователей в своем Twitter из-за их политических убеждений. 

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