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Судья запретила Трампу блокировать пользователей Twitter

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Президент США Дональд Трамп не может блокировать пользователей в своем Twitter из-за их политических убеждений. 

Такое решение вынесла окружной судья в Манхэттене Наоми Рис Бухвальд (Naomi Reice Buchwald), сообщает 23 мая BBC.

По ее словам, блокирование доступа к учетной записи @realDonaldTrump будет считаться нарушением права на свободу слова.

Суд постановил вернуть заблокированным пользователям доступ к записям Трампа. В министерстве юстиции США уже заявили о несогласии с вердиктом, сообщает «РИА Новости».

Иск подали в суд еще в прошлом году семь заблокированных Трампом подписчиков. По мнению истцов, микроблог должен служить площадкой для общественных споров и дискуссий, а разные взгляды не должны являться причиной тому, чтобы неугодные пользователи были заблокированы властями.

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