Лишенные доступа к Twitter-аккаунту Трампа подадут на него в суд

Семь человек, в том числе профессор колледжа и офицер полиции, намерены подать иск к президенту США Дональду Трампу за блокировку доступа к его Twitter-аккаунту. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Цель иска – доказать, что блокировка доступа является нарушением прав на свободу слова, которая гарантируется первой поправкой к Конституции США. Ключевым аспектом дела будет вопрос о том, могут ли официальные лица препятствовать критике в их адрес в интернете.

Интересы истцов будет представлять Институт первой поправки имени Найта. Исследовательский центр занимается изучением вопросов свободы прессы в эпоху интернета. Они намерены доказать, Twitter-аккаунт президента является площадкой для публичных дискуссий.

Сообщается, что эти лица ранее жестко критиковали политику американского президента.

Дональд Трамп является активным пользователем Twitter. При этом больше половины граждан США предлагают американскому лидеру прекратить пользоваться социальной сетью. В ноябре один из сотрудников сети микроблогов отключил аккаунт президента на 11 минут. Трамп назвал виновника «бунтующим сотрудником».