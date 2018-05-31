ФСИН подтвердила факт этапирования Улюкаева в колонию

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам лишения свободы за получение взятки, этапирован в колонию. Об этом в четверг, 31 мая, сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

После его прибытия в место отбывания наказания администрация колонии направит уведомление одному из родственников осужденного по его выбору.

«Распространение персональных данных третьим лицам не допускается», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее об этапировании Улюкаева в колонию сообщил источник в правоохранительных органах.

15 декабря суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за оказание содействия в приватизации «Башнефти». Экс-министра приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей.

До этого экс-министр содержался в СИЗО «Матросская Тишина».