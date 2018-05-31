Мигранты из Таджикистана ждут увеличения сроков пребывания в РФ

Россия намерена наращивать торговый оборот и реализовать совместные проекты с Таджикистаном. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по завершении переговоров с президентом среднеазиатской республики Эмомали Рахмоном и премьер-министром Кохиром Расулзода. Внимание было уделено развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной и гуманитарной областях. Также стороны затронули тему трудовой миграции.

Количество трудовых мигрантов из Таджикистана в России за I квартал 2018 года снизилось на 3% — около 109 тыс. человек. Представители среднеазиатской республики предложили, чтобы работники из их страны могли находиться в РФ без регистрации до 30 дней, а общий срок пребывания увеличился до 180 дней. Сейчас максимальный срок их нахождения в России составляет 90 дней в каждом полугодии. При этом мигранты обязаны встать на учет в пятидневный срок после прибытия.

— Мы подробно обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений по всем ключевым вопросам, только что господин премьер-министр об этом сказал. Это и гидроэнергетика, и сельское хозяйство, и миграция, и культура, и образование, — отметил Дмитрий Медведев по итогам переговоров.

Среди прочего, были затронуты темы пенсионного обеспечения мигрантов, образования и медицинского обслуживания для их семей.

— Намечены дальнейшие действия по рассмотрению и изучению вопросов, связанных с увеличением срока регистрации граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации, упрощением требований и увеличением сроков для получения патента на осуществление трудовой деятельности. Была обсуждена тематика правового статуса членов семей трудовых мигрантов и студентов, обучающихся в вузах России, — отметил Кохир Расулзода.

Значительное внимание на переговорах было уделено торговым вопросам. Россия — ведущий экономический партнер Таджикистана. На долю нашей страны приходится почти четверть внешнеторгового товарооборота этого государства. Россия импортирует из среднеазиатской республики текстиль и обувь (89,2%), продовольственные товары (8%) и др. По данным ФТС РФ, товарооборот между двумя странами в прошлом году составил $717,5 млн.

— Объем двусторонней торговли в прошлом году, может быть, рос не так, как мы хотели, о чем только что говорили с президентом страны, но по итогам I квартала этого года отмечено его более зримое увеличение — почти на 20%. И эту тенденцию нужно обязательно закрепить. Я имею в виду такие области, как сельское хозяйство, торговля, поставки техники, — отметил глава правительства России.

В присутствии глав правительств двух стран были подписаны меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве между Росреестром и госкомитетом по земельному управлению и геодезии Таджикистана, а также между ФАС России и антимонопольной службой при правительстве РТ. Также заключено межправительственное соглашение об условиях деятельности русскоязычной средней школы №7 в городе Куляб.

Стороны высказались за дальнейшее расширение двусторонних отношений в области науки и образования, культуры, информации и искусства.