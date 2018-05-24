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Социальной адаптацией мигрантов займутся в Астраханской области

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Губернатор Астраханской области Александр Жилкин поручил разработать программу по социальной адаптации мигрантов. Приезжих будут обучать русскому языку и культуре.

По данным МВД, с начала года через пункты пропуска в Астраханскую область въехали 202 тыс. иностранцев, выехали из страны 115,5 тыс. человек. На миграционный учет в регионе встали 36,3 тыс. приезжих, почти половина из них переехали в Астраханскую область ради работы.

Губернатор Александр Жилкин отметил, что одной из проблем является слабая социальная и культурная адаптация мигрантов. Зачастую иностранные рабочие не владеют русским языком и плохо знакомы с местными обычаями, пишет «Астрахань 24». Это приводит к изоляции диаспор.

Жилкин поручил разработать комплексную программу по социальной адаптации мигрантов.

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