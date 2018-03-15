Около 30 мигрантов задержаны в Астраханской области

В Красноярском районе Астраханской области пограничники задержали 29 незаконных мигрантов. Большинство из них приехали из Средней Азии. Несколько человек являются гражданами Армении и Азербайджана.

Пограничное управление передало нарушителей сотрудникам правоохранительных органов для привлечения к административной ответственности. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Как писал портал iz.ru, в 15 км от Ахтубинска Астраханской области обнаружена ферма, где незаконно работали граждане Узбекистана. Сотрудники пограничного управления по региону выясняют личность владельца участка для дальнейшего привлечения его к ответственности.